Перед вторым туров выборов Хакасия переходит в режим повышенной готовности

Абакан, , 10:56 — REGNUM Хакасия готовится ко второму туру губернаторских выборов. Повторное голосование состоится 23 сентября. Организована работа 13 территориальных и 388 участковых избирательных комиссий Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, с 22 по 24 сентября регион переходит в режим повышенной готовности.

Особое внимание будет уделено вопросам пожарной безопасности, работе объектов ЖКХ и энергетики. На избирательных участках до 22 сентября проверят работу систем связи и оповещения, противопожарное состояние помещений и так далее.

В день голосования — 23 сентября — на избирательных участках будут находиться сотрудники МЧС и МВД.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первый тур выборов главы Хакасии состоялся 9 сентября 2018 года. Ни один из кандидатов не сумел получить пятьдесят процентов плюс один голос, поэтому понадобился второй тур, который обойдётся республике в 20 млн рублей. За кресло главы региона поборются Виктор Зимин и Валентин Коновалов.

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