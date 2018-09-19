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Перед вторым туров выборов Хакасия переходит в режим повышенной готовности

Политика

Второй тур выборов главы Хакасии состоится 23 сентября и обойдётся в 20 млн рублей

Перед вторым туров выборов Хакасия переходит в режим повышенной готовности
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Абакан, 19 сентября 2018, 10:56 — REGNUM  Хакасия готовится ко второму туру губернаторских выборов. Повторное голосование состоится 23 сентября. Организована работа 13 территориальных и 388 участковых избирательных комиссий Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, с 22 по 24 сентября регион переходит в режим повышенной готовности.

Особое внимание будет уделено вопросам пожарной безопасности, работе объектов ЖКХ и энергетики. На избирательных участках до 22 сентября проверят работу систем связи и оповещения, противопожарное состояние помещений и так далее.

В день голосования — 23 сентября — на избирательных участках будут находиться сотрудники МЧС и МВД.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первый тур выборов главы Хакасии состоялся 9 сентября 2018 года. Ни один из кандидатов не сумел получить пятьдесят процентов плюс один голос, поэтому понадобился второй тур, который обойдётся республике в 20 млн рублей. За кресло главы региона поборются Виктор Зимин и Валентин Коновалов.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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