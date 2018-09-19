Киев: Выборы в Донбассе недопустимы

Киев, , 10:55 — REGNUM Выборы в Донбассе недопустимы, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Ирина Геращенко, сообщает 19 сентября «Укринформ».

Как отметила Геращенко, Верховная рада выступила против проведения выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Представитель Украины считает, что Россия не должна признавать выборы, которые якобы противоречат Минским соглашениям.

Напомним, Украина ежедневно нарушает Минские договоренности, обстреливая населенные пункты Донбасса, применяя запрещенное вооружение, срывая разводы сил на линии фронта и так далее. Однако Запад лицемерно замалчивает нарушения Киева, повторяя, что «все стороны» должны выполнять Минские соглашения.