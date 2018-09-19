Что появится раньше в Европе – «форт Путина» или «форт Трампа»?

Станислав Стремидловский, , 11:05 — REGNUM

Президента Польши Анджея Дуду наконец-то принял в Белом доме президент США Дональд Трамп. Этой встречи поляки добивались давно. Но в итоге она пришлась на то время, когда США и Польша находятся в финале избирательных циклов — промежуточных выборов в конгресс в первом случае и местного самоуправления во втором.

Поэтому внешняя повестка переговоров американского и польского лидеров перекликалась с внутренней и даже уступала ей, если говорить о Трампе. Если проанализировать официальные отчеты, опубликованные на сайте Белого дома, — заявления президентов перед двусторонними переговорами, совместную декларацию и итоговую конференцию — следует отметить следующее. Вашингтон постарался остаться предельно неконкретным в отношении чаяний Варшавы. Накануне визита польские политики обозначали повестку таким образом — безопасность (размещение американской военной базы в Польше), энергетика (контракты на поставку СПГ, противодействие «Северному потоку — 2», реализация инициативы Троеморья) и другое (в частности, болезненный для поляков вопрос отмены въездных виз в США). Но у Трампа оказалась своя повестка, которую он отработал просто блестяще. Лейтмотивом его выступлений в последнее время становится лозунг «Заработаем для Америки как можно больше денег». Об этом американский президент говорил и сейчас.

«Я с гордостью сообщаю, что Польша недавно приобрела современную ракетную систему «Патриот», которая является отличной системой, — заявил Трамп. — Мы производим лучшую во всем мире военную технику». Он отметил, что «огромное количество СПГ будет экспортироваться в Польшу. Мы даем им довольно выгодные цены, но они покупают много, и это будет здорово». Также президент отметил, обращаясь к своему польскому коллеге, что тот «публично сказал, что он заплатит Соединенным Штатам, то есть Польша будет платить миллиарды долларов за базу… Президент предложил нам гораздо больше, чем 2 миллиарда долларов… Мы смотрим на это с точки зрения, во-первых, военной защиты обеих стран, а также цены — термин, который вы не слышите слишком часто и не слышали слишком часто за последние 25 лет. Но все должно быть именно так». Во многом и более расширенно эти тезисы нашли свое отражение в совместной декларации. Хотя нельзя не отметить два момента: в ней доминирует глагольная модальность будущего времени («мы будем делать, рассмотрим, обсудим») и практически отсутствуют упоминания или отсылки на конкретные договоренности.

Более того, Трамп напускал туман и был предельно расплывчатым в части вопросов, которые крайне важны для поляков. Да, он в очередной раз подверг критике Германию за участие в проекте «Северный поток — 2». Но при этом в отношении санкций сказал, что «мы не собираемся этого делать, мы просто думаем, что это очень прискорбно для немецкого народа, что Германия платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энергию из России». Что касается военной базы, то лесть польского президента, пообещавшего назвать ее «фортом Трампа», удостоилась ехидной реплики The Washington Post, которая назвала слова Дуды «новым стимулом» для президента США с учетом его «чувствительности к объектам недвижимости: праву дать имя». Наконец, хозяин Белого дома не дал никаких обнадеживающих обещаний по поводу отмены виз. В совместной декларации проблема просто не упоминается, а в ответе на вопрос им было сказано: «Мы любим польских людей, приезжающих в США любым способом, видом или формой». И все.

Все это дает новую пищу для раздумий польским властям и, очевидно, усилит конкуренцию различных кланов варшавского салона, которые поделены в части выбора главного направления внешней политики между сторонниками ориентации на Вашингтон, Брюссель (читай, Берлин) и Восток (преимущественно Москву, но не только). Что касается «европейцев», то они сегодня в оппозиции и представлены в основном в рядах критиков правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), хотя присутствуют и среди центристов. Поэтому можно ожидать активизации борьбы между условными «американистами» и условными «восточниками». Последние сегодня могут снова утверждать, что ставка на США в ситуации с Трампом не срабатывает, а значит, путь в высшую лигу для Польши проходит через Восток, и Москву не обойти. Не случайно накануне визита Дуды в Вашингтон бывший польский президент Александр Квасьневский заявил в интервью телеканалу TVN24:

«Если бы у меня было что посоветовать президенту, если бы у меня была возможность встретиться с президентом Трампом, будучи главой польского государства, я бы попробовал спросить его, каков его план по России, о чем он говорил в Хельсинки с Владимиром Путиным, какова будет возможная перезагрузка, о которой Трамп неоднократно говорил. Будет плохо, если этот разговор (между польским и американским президентами — С.С.) окажется банальностью, то есть мы подтвердим, что любим Америку, американцы скажут, что они очень нас уважают, оба президента выйдут и заявят, что это стратегическое партнерство, которое — по словам Трампа — никогда не было лучше, чем сейчас, потому что все, что касается Трампа, становится сразу лучше».

Фактически Квасьневский дает понять, что польско-американские отношения могут стать производными от состояния польско-российских отношений. А соседняя Венгрия показывает и другое: присутствие США ничего не гарантирует, что становится заметным в отношении инициативы Троеморья, важнейшей межрегиональной программы кооперации для Варшавы. Кстати, Дуда перед вылетом в Вашингтон заехал на саммит Троеморья в Бухарест, в то время как венгры отказались отправить туда своего президента, ограничившись уровнем посла. Будапешт настроен амбициозно. Польша исторически была в Восточной Европе первой для России, главной ее ставкой. Правительство Виктора Орбана намерено изменить эту российскую геополитическую ориентацию и заменить собой Варшаву. Если у него это получится, то «форт Путина» в Венгрии будет построен быстрее, чем «форт Трампа» в Польше. Варшаве есть над чем подумать.