Военное соглашение двух Корей: чем лучше у КНДР оружие, тем лучше отношения

Пхеньян, , 10:50 — REGNUM Соглашение между КНДР и Южной Кореей — серьезный прорыв в отношениях двух стран, который случился после того, как у КНДР появились межконтинентальные баллистические ракеты, отметил в среду, 19 сентября, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя подписание соглашения в военной сфере между Северной и Южной Кореей.

Как сообщалось ранее, министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали «всеобъемлющее» соглашение в военной сфере. Кроме того, лидеры двух государств приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия.

Подписание любого соглашения, уменьшающего напряжение в холодной войне между Северной и Южной Кореей, является серьезным прорывом.

В течение последнего года наметилось беспрецедентное улучшение отношений между странами, что не может не радовать. Интересно, что это случилось после появления у КНДР межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать цели ядерным оружием почти по всему миру.

Что же касается перспектив денуклеаризации Северной Кореи, то не думаю, что Ким Чен Ын реально готов на неё. Но он может предложить некоторые символические шаги в этом направлении.