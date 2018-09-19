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Володин: сайт Госдумы на английском языке станет первоисточником

Политика

За рубежом интересуются внутренней политикой РФ

Володин: сайт Госдумы на английском языке станет первоисточником
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 19 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Иностранные граждане очень интересуются политической жизнью в РФ, поэтому Госдума запустила версию своего интернет-сайта на английском языке. Теперь все интересующиеся смогут получать информацию из первоисточника. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Интерес огромный к работе Госдумы за рубежом, и у тех, кто интересуется политикой в России, будет возможность с ней знакомиться из первоисточника», — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Новый сайт Госдумы на английском языке заработал 19 сентября. На нем будут публиковаться все новости нижней палаты парламента РФ, а также информация о работе депутатов.

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Государственная дума РФ VII созыва
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