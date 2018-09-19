Заксобрание Петербурга одобрило закон о предпенсионных льготах

Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем пленарном заседании 19 сентября абсолютным большинством голосов поддержало в первом чтении законопроект о распространении региональных льгот, действующих сейчас лишь для пенсионеров, на всех петербуржцев, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, этот документ внесла фракция «Единая Россия», поддержали профильная комиссия и бюджетный комитет. Став законом, он позволит сохранить систему льгот для пожилых людей в процессе пенсионной реформы, независимо от возраста выхода на пенсию, который предполагается повысить федеральным законом.

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия») отметил, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Петербурга, а также согласуется с обязательствами, закрепленными соглашениями города и Ленобласти.

«Мы же понимаем, что пенсии у нас мизерные, маленькие, и что-то необходимо делать в этом направлении, — сказал спикер, объясняя важность пенсионной реформы. Он подчеркнул, что предложенный законопроект показывает ответственное отношение петербургских парламентариев к своим избирателям. «Этот закон — первый, который сохраняет всё то, что было у людей. Если его не принять, это пойдет во вред людям», — добавил Вячеслав Макаров, пообещав и далее вести законодательную работу по социальной защите петербуржцев.

Депутаты Заксобрания от оппозиционных фракций отметили, что принятие этого закона никак не отменяет тот большой ущерб, который нанесет будущим пенсионерам повышение на пять лет возраста выхода на пенсию.

Депутат Борис Вишневский («Яблоко») подчеркнул, что объем сохраняемых пожилым людям льгот, в их денежном выражении, несопоставимо ниже того объема денежных средств, которых лишатся люди в результате пенсионной реформы, в виде не полученных за пять лет пенсий.

Как заявила депутат Оксана Дмитриева («Партия роста»), вред от пенсионной реформы придется постоянно «заливать деньгами» регионального бюджета, но их все равно не хватит для того, чтобы скомпенсировать людям потерю нескольких лет пенсионного возраста.

Фракция КПРФ заявила, что не будет голосовать за предлагаемый закон. Лидер фракции Ольга Ходунова заявила, что поддержка этого закона для коммунистов означала бы признание основных параметров пенсионной реформы, означающей, по мнению КПРФ, фактический отказ от конституционного принципа социального государства. Она заявила о том, что пенсионную реформу продавливают «с настойчивостью маньяка», несмотря на то, что подавляющее большинство граждан категорически против повышения пенсионного возраста.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») напомнил о предложениях его однопартийцев об отмене льгот на возврат НДС и внедрении прогрессивной шкалы НДФЛ для лиц, получающих сверхбольшие доходы. Именно это позволило бы, по мнению справороссов, отказаться от повышения пенсионного возраста.

За проект городского закона«О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительных гарантий социальной защиты граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно)» проголосовали 46 депутатов Заксобрания Петербурга из 50-ти.

В частности, законопроектом за всеми пожилыми людьми в Петербурге сохраняется право на приобретение льготного проездного на городской общественный транспорт и сезонного билета на пригородный транспорт, льготы при оплате услуг ЖКХ, право на бесплатную замену газовых плит, колонок и электроплит, а также право на получение денежных выплат из городской казны (для отдельных категорий граждан).

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге определили параметры сохранения льгот пожилым людям

Кроме того, пожилые люди будут освобождены от уплаты земельного налога на принадлежащие им участки, площадь которых не превышает 2,5 тыс. кв. метров. Они также освобождаются от уплаты транспортного налога на находящийся в их владении один легковой автомобиль, выпущенный в России, с двигателем мощностью до 150 л. с. включительно, а также налога на катера и моторные лодки (кроме яхт, парусно-моторных судов и гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 л. с. включительно.

Окончательно закон планируется принять до конца сентября.

Ранее о необходимости сохранения региональных льгот для пожилых людей при реализации пенсионной реформы заявил в своем видеообращении к гражданам президент РФ Владимир Путин.