В Госдуме требуют приостановить экономическую деятельность с Израилем

Москва, , 10:09 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в связи с гибелью самолета Ил-20 в Сирии настаивает на приостановке экономических операций с Израилем, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Что делать в данной ситуации? Действовать! Решительно и оперативно. Отозвать нашего посла в Израиле для консультаций, приостановить торговые и экономические операции с этой страной. И быть готовыми применить силу против любого, кто пытается убивать наших ребят в Сирии. Показать, что мы своих не бросаем, а защищаем, сегодня не просто важно. Это необходимо!» — заявил Миронов.

Накануне четыре истребителя Израиля нанесли удар по сирийским объектам в Латакии. Атаку произвели со стороны Средиземного моря, вблизи от места нахождения французского фрегата и заходившего на посадку Ил-20. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии трагической случайностью и призвал не сравнивать случившееся со сбитым турецкими военными истребителем Су-24.