Украинские военные изучают английский, американские — сеть: Радио REGNUM

Москва, 19 сентября 2018, 11:00 — REGNUM
- США готовятся к войне в киберпространстве с Россией и Китаем;
- Эстония как проводник Украины в НАТО;
- «Новые» украинские реактивные снаряды высмеяли в сети;
- Британские СМИ нашли в Солсбери новых отравленных;
- О плане по дедолларизации экономики России.
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