1800 полицейских и 850 солдат охраняют саммит ЕС в Зальцбурге

Зальцбург, Австрия, , 10:12 — REGNUM Двухдневное чрезвычайное положение объявлено в австрийском городе Зальцбург, где 19−20 сентября состоится неформальный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза, пишет газета Kronen Zeitung.

Безопасность в городе обеспечивают 1800 полицейских и 850 солдат. Многие дороги в городе перекрыты, запрещено пребывание в трех культовых городских местах: перед консерваторией Моцартеум, на парковке перед дворцом Мирабель, на Хофштальгассе. В радиусе 60 км при помощи немецких летчиков охраняется воздушное пространство — в воздухе постоянно находятся 4−8 машин, в том числе вертолеты и истребители Eurofighter.

С 17 сентября в связи с проведением саммита отменено действие Шенгенского соглашения — на границах Австрии проводится контроль, из-за чего возможны пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, главными темами саммита станут выход Великобритании из Евросоюза и миграционный кризис. Брюссель будет убеждать страны, имеющие внешние границы Евросоюза, согласится передать свою полномочия по охране территории службе Frontex.

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