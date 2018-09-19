Среда, 19 Сентября 2018 года
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В ЮАР легализовали марихуану

Политика

Наркотик можно хранить и использовать в личных целях

Кейптаун, 19 сентября 2018, 10:15 — REGNUM  Верховный суд ЮАР разрешил использование марихуаны, подтвердив постановление нижестоящей инстанции о незаконной ее криминализации, сообщает 19 сентября Al Jazeera.

«Это не будет считаться преступлением, если взрослый человек будет хранить или употреблять марихуану», — говорится в заявлении судебного органа.

Верховный суд также постановил парламенту ЮАР подготовить в течение двух лет соответствующие законопроекты. Пока не ясно, какое количество наркотического вещества можно будет хранить в личных целях.

Читайте ранее в этом сюжете: От либерализации к легализации? Грузия и марихуана

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Легализация наркотических средств
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