Опять двадцать пять, Сирия

Эдуард Лимонов, , 09:52 — REGNUM

Устанавливается демилитаризованная зона на линии соприкосновения (шириной в 15 — 20 километров), откуда собираются вывести вначале тяжелое вооружение, а затем попытаются осуществить полную демилитаризацию.

Путин принимал Эрдогана в Сочи и они так договорились.

При этом, вроде, учитывались и интересы Ирана. Скрипя сердце, я полагаю, Иран согласился, надеясь на то, что ситуация разрешится вопреки договорённостям, не в интересах Турции, которая вырвала, в буквальном смысле слова у российского президента согласие на мирное решение проблемы Идлиба.

Российский президент буквально выдавил из себя: «военная операция против Идлиба, экспедиция в Идлиб, отменяется».

Но стоит взглянуть на карту, чтобы понять малую вероятность успешности в осуществлении проекта. Провинция Идлиб по контуру напоминает остров Мадагаскар. Только Идлиб не омывает океан, но граница идёт по живому мясу сирийской государственности.

Только на севере небольшим своим остриём Идлиб граничит с Турцией.

Там корень и суть проблемы.

Отвлечёмся на короткую обзорную ретроспективу.

Несколько лет подряд, отбивая один за другим важные сирийские города, такие как Алеппо, Ракка, или иракский Мосул, сирийско-российско-иранская коалиция (плюс Турция) и вторая коалиция во главе с США, чтобы не морочиться с самыми упёртыми джихадистами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобными ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организованными военными мини-армиями, вывозили их с их согласия в Идлиб.

Потому Идлиб набит под завязку вооружёнными радикалами плюс ещё и членами их семей (ковры, утварь, мебель, оружие, одеяла).

Уже эвакуированных, куда их дальше девать?

Эрдоган, призывает по сути оставить в Идлибе в более или менее нетронутом виде джихадистскую пиратскую республику. Членских билетов, насколько я знаю, боевики при себе не имеют, идентифицировать их принадлежность пока что удаётся только с их слов. Посему кто там кем скажется, так и будет.

Такое соседство будет тревожить Сирию, и как тревожить! Границы «острова» Идлиб будут постоянно кровавыми границами.

Эрдоган, правда договорился что самые злыдни, боевики Джебхат-ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут выведены из провинции Идлиб.

Куда? Вероятнее всего в Турцию. Как там дальше собирается поступить с этими «ангелами ада» Эрдоган, нам неведомо. Уничтожит их, или подарит им авиа-билеты в те страны, откуда они изначально прибыли в Сирию? Или вольёт их в турецкую армию?

Все остальные боевики, — те которые, не Джебхат-ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогут по договорённости Путина с Эрдоганом остаться в Идлибе. Опять же, членских билетов у них не, кем захотят, теми и скажутся.

Что они там станут делать? Выращивать бананы, ананасы и барашков пасти? Возможно, но скорее продолжат делать то что умеют, чему научились, воевать. Платила до сих пор им Турция, и что, будет продолжать им платить и поставлять им вооружение и боеприпасы?

Мы знаем, что Турция снабжает протурецкие военные подразделения сирийской оппозиции. Их-то Турция и хочет оставить в Идлибе, чтоб они плодились и размножались, и в итоге (надеясь что Башар Асад привыкнет) Эрдоган хочет прикарманить провинцию Идлиб.

Я думаю и Иран, и Россия давно раскусили планы Эрдогана и позволили себе временно согласиться с ним, зная наперёд что демилитаризации не получится. Найдутся горячие арабские парни, которые станут обстреливать Латакию и Хмеймим, и сорвут к чёртовой матери все договорённости.

Мы ведь всё это уже видели и не раз. Вспомним.

Минские соглашения разве держатся в Донбассе? Нет, уже три года собирают свою кровавую жатву минские соглашения в Донбассе.

Человечество забыло уже, но напомню, с 1994 года существуют другие тоже минские соглашения по Карабаху и там временная линия соприкосновения стала постоянной.

Разделены Кипр и Корея.

Эрдоган хочет кусок Сирии.

Россия его принимает по моему уже слишком долго и приветливо. Мы разумеется чуть-чуть манипулируем им, Турцией, зато он вовсю манипулирует нами.

Но подарить ему Идлиб, это уж слишком.

Пора послать его куда подальше. И вспомнить, что его охранник убил нашего посла.