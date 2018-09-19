Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток — 2»

Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Власти США не намерены вводить ограничительные меры против компаний-участников проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил 18 сентября президент США Дональд Трамп перед встречей с главой Польши Анджеем Дудой в Белом доме.

«Мы (власти США) не собираемся этого делать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Трамп добавил, что считает «неуместными» траты Германии на реализацию данного проекта.

По его словам, то, что ежегодно официальный Берлин платит «миллиарды и миллиарды долларов» за энергоресурсы из России, является «большим несчастьем для народа Германии».

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Как ранее передавало ИА REGNUM, строящийся газопровод «Северный поток-2» из России в Германию, протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, будет обладать пропускной способностью 55 млрд м³ газа в год.

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