Премьер-министр Канады подтвердил свою приверженность сделке по НАФТА

Оттава, , 09:33 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом продолжающиеся между странами переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщает La Presse.

«Премьер-министр подтвердил свою приверженность заключению сделки, которая принесет выгоду двум странам», — говорится в сообщении.

Напомним, в настоящий момент в Вашингтоне проходят переговоры между представителями США и Канады по изменению НАФТА. Ранее Трюдо заявил, что надеется на подписание соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли «как можно скорее».

Читайте также: Трюдо хочет сделки по НАФТА — и «как можно скорее»