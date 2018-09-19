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Премьер-министр Канады подтвердил свою приверженность сделке по НАФТА

Политика

В настоящий момент в Вашингтоне проходят переговоры между представителями США и Канады по изменению НАФТА

Оттава, 19 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом продолжающиеся между странами переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщает La Presse.

«Премьер-министр подтвердил свою приверженность заключению сделки, которая принесет выгоду двум странам», — говорится в сообщении.

Напомним, в настоящий момент в Вашингтоне проходят переговоры между представителями США и Канады по изменению НАФТА. Ранее Трюдо заявил, что надеется на подписание соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли «как можно скорее».

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