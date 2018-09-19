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Джоко Видодо: поступления от акцизов на табак пойдут на медицину

Политика

Часть средств от акцизов на табак пойдет на поддержку медицины в Индонезии

Джакарта, 19 сентября 2018, 09:17 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 50% поступлений от акцизов на табак должны использоваться для вопросов, связанных с медицинскими услугами, сообщает Antaranews.

«Мы выпустили соответствующий указ», — заявил Джоко Видодо в государственном дворце, в Джакарте, 19 сентября.

Президент поручил управлению по надзору в сфере финансов и развития изучить финансовое состояние системы здравоохранения. «Индонезия — большая страна, это нелегко, но система должна совершенствоваться и становиться все более эффективной», — подчеркнул президент.

Как отмечает издание, нехватка средств в системе здравоохранения в 2018 году составила 16,5 трлн рупий.

Напомним, в последние годы в Индонезии наблюдается негативная тенденция. В среднем около 60% от 260-миллионного населения страны курят.

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Медицина
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