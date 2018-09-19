В авиационных учениях на Украине примут участие ВВС США

Киев, , 09:15 — REGNUM Американские ВВС примут участие в авиационных учениях Украины в октябре 2018 года, сообщают 19 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, помимо США в учениях примут участие еще семь стран. ВВС США предоставят порядка 450 военнослужащих. В общей сложности в учениях, которые названы «крупнейшими», примут участие порядка 950 человек. На Украину прибудут военные из Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании.

Учения пройдут на Староконстантиновской авиабазе на юго-западе Киевской области.

Напомним, ранее на Украине прошли военные учения морской пехоты ВМС ВСУ в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.