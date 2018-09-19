Депутат-коммунист Самсонов начал голодовку «за честные выборы»

Владивосток, , 09:06 — REGNUM Во Владивостоке в поддержку акции протеста за честные выборы депутат законодательного собрания от КПРФ Артём Самсонов объявил голодовку в собственном автомобиле на парковке перед зданием краевой администрации края. Протестующий требует пересмотра результатов голосования на спорных участках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Коммунист Артём Самсонов считает, что у кандидата в губернаторы Андрея Ищенко было украдено более 30 тысяч голосов. Поддержать коммуниста приехали его сопартийцы. Правда, голодовку товарищи не объявили, но депутата охранять от провокаторов намерены.

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Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко тоже начинал голодовку, но после разговора с лидером компартии Геннадием Зюгановым отказался и принял решение в пользу ежедневного собрания граждан вечером у администрации Приморского края.

Во вторник, 19 сентября во Владивосток прибыла спецкомиссия ЦИКа для проверки жалоб о нарушениях на выборах второго тура.