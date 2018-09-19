Среда, 19 Сентября 2018 года
10:19:01 МСК

Новый парламент Бурятии определился с председателем

Политика

По итогам тайного голосования парламент республики возглавил Владимир Павлов

Улан-Удэ, 19 сентября 2018, 09:05 — REGNUM  Председателем Народного Хурала Бурятии шестого созыва стал Владимир Павлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

Тайное голосование за кандидатуру спикера состоялось в ходе первой сессии Народного Хурала 19 сентября. За кандидатуру Павлова проголосовали 45 депутатов, против — 18. Других претендентов на пост председателя выдвинуто не было.

Читайте также: «За работу, товарищи!»: новый парламент Бурятии собрался на первую сессию

Напомним, единоросс Владимир Павлов в Народном Хурале предыдущего, пятого созыва, занимал пост заместителя председателя.

Спикером республиканского парламента пятого созыва был Цырен-Даши Доржиев (единоросс, депутат первого — шестого созывов Народного Хурала).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Народного Хурала Бурятии шестого созыва состоялись 9 сентября 2018 года. В новый парламент республики вошли 66 депутатов. Первая сессия — организационная — состоялась 19 сентября. Были зарегистрированы четыре фракции. Во фракцию «Единой России» вошёл 41 депутат, КПРФ — 12, «Справедливой России» — шесть, ЛДПР — четыре. Вне фракций — три депутата.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом парламенте Бурятии – четыре фракции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии в 2018 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить