Новый парламент Бурятии определился с председателем

Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Председателем Народного Хурала Бурятии шестого созыва стал Владимир Павлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

Тайное голосование за кандидатуру спикера состоялось в ходе первой сессии Народного Хурала 19 сентября. За кандидатуру Павлова проголосовали 45 депутатов, против — 18. Других претендентов на пост председателя выдвинуто не было.

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Напомним, единоросс Владимир Павлов в Народном Хурале предыдущего, пятого созыва, занимал пост заместителя председателя.

Спикером республиканского парламента пятого созыва был Цырен-Даши Доржиев (единоросс, депутат первого — шестого созывов Народного Хурала).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Народного Хурала Бурятии шестого созыва состоялись 9 сентября 2018 года. В новый парламент республики вошли 66 депутатов. Первая сессия — организационная — состоялась 19 сентября. Были зарегистрированы четыре фракции. Во фракцию «Единой России» вошёл 41 депутат, КПРФ — 12, «Справедливой России» — шесть, ЛДПР — четыре. Вне фракций — три депутата.

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