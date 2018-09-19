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«Репортеры без границ» отреагировали на обыск в штаб-квартире yerevan.today

Политика

Полицейские отключили компьютеры и вывезли из штаб-квартиры новостного сайта часть оборудования

Париж, 19 сентября 2018, 08:58 — REGNUM  Обыск, проведенный в офисе армянского издания yerevan. today, является нарушением принципа защиты источников информации в журналистике. Об этом говорится в заявлении международной неправительственной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF).

В заявлении, размещенном на сайте организации, указано, что вчерашний обыск полицией штаб-квартиры армянского новостного сайта в Ереване yerevan. today «оставляет чувство сожаления, что полиция не стремилась к менее навязчивому и более пропорциональному способу достижения своей законной цели».

Также сообщается, что полицейские отключили компьютеры и вывезли из штаб-квартиры новостного сайта часть оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в пресс-службе СК Армении заявили, что в Главном следственном управлении по расследованию особо важных дел СК Армении продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту прослушивания и опубликования аудиозаписи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) Сасуном Хачатряном.

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