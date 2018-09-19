Китай поддержит мировое сообщество в борьбе за права человека

Пекин, , 08:55 — REGNUM КНР достигла значительного прогресса в сфере защиты прав человека в последние годы и намерена углублять сотрудничество с международным сообществом. Об этом заявил на Пекинском форуме по правам человека глава отдела пропаганды ЦК КПК, член политбюро Хуан Куньмин, передает агентство Синьхуа.

Пекин намерен тесно сотрудничать с международными деятелями в области прав человека и борьбы с бедностью. Уважение и защита прав человека — постоянная позиция и задача КПК и китайского правительства, сказал Хуан Куньмин.

Партийный деятель отметил, что за минувшие 40 лет китайское государство успешно свело воедино всеобщие принципы прав человека и национальные реалии. Глубже стало понимание прав человека, практики в этой области расширились, добавил он.

Отметим, что международные правозащитные организации, включая Amnesty International и Human Rights Watch, не раз критиковали Китай. Они утверждают, что в стране присутствует ограничение свободы слова, передвижения и места жительства, вероисповедания, а также других прав человека.

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