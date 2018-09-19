Среда, 19 Сентября 2018 года
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КНДР демонтирует свои ядерные объекты

Политика

Под наблюдением иностранных экспертов

Пхеньян, 19 сентября 2018, 08:43 — REGNUM  Северная Корея согласилась демонтировать свои ключевые ядерные объекты, сообщает 19 сентября Al Arabia.

Более того, власти Северной Кореи допустят иностранных экспертов для наблюдения за данным процессом.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

Читайте ранее в этом сюжете: Между КНДР и Южной Кореей подписано соглашение в военной сфере

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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