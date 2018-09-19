КНДР демонтирует свои ядерные объекты

Пхеньян, , 08:43 — REGNUM Северная Корея согласилась демонтировать свои ключевые ядерные объекты, сообщает 19 сентября Al Arabia.

Более того, власти Северной Кореи допустят иностранных экспертов для наблюдения за данным процессом.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

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