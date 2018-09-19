Тереза Мэй призывает ЕС пойти на уступки Лондону в вопросе Brexit

Лондон, , 08:38 — REGNUM ИА REGNUM На этой неделе главы государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) обсудят предложения Великобритании о ее будущих отношениях с ЕС. Британские пожелания были изрядно прокомментированы, поэтому теперь я хочу объяснить, чего добиваюсь и каковы мои мотивы.

Взаимоотношения между Великобританией и ЕС коренным образом изменятся с ее выходом из ЕС, но для меня очень важно, чтобы у нас было самое сильное партнерство в области экономики и безопасности даже после нашего ухода, поскольку я считаю, что это в интересах всех наших граждан.

Мы по-прежнему будем соседями, мы являемся и останемся частью европейской семьи государств, и мы по-прежнему будем разделять одни и те же ценности. Мы все выступаем за свободу, демократию и верховенство закона, подкрепленные основополагающим международным порядком — в мире, где этим ценностям все больше угрожают.

В то же время моя задача заключается в том, чтобы реализовать демократическое решение британских избирателей покинуть наднациональный институт ЕС. Конечно, это будет иметь последствия. Например, Великобритания будет иметь меньше доступа к европейским рынкам, чем сейчас. И Соединенное королевство не будет больше принадлежать внутреннему рынку, ни частично, ни полностью.

Вопрос, стоящий сейчас перед Великобританией и ЕС, заключается в следующем: как мы очертим выход Великобритании из ЕС, уважая ключевые интересы обеих сторон и избегая ненужных, вредных проблем?

Этот вопрос наиболее остро стоит в Северной Ирландии, и потребности Северной Ирландии являются важным фактором для решения, которое мы нашли. Любое урегулирование должно уважать Соглашение Страстной пятницы — фундамент конституционного порядка Северной Ирландии, мира и стабильности в стране ‑ и оно должно пользоваться поддержкой всех слоев населения.

С жесткой границей, будь она между Северной Ирландией и Республикой Ирландия или между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, это было бы не так. Чтобы избежать жесткой границы, должно быть гарантировано беспрепятственное движение товаров. Это не то же самое, что частичное членство на внутреннем рынке: например, британские компании не имели бы равных прав.

То есть беспрепятственное движение лежит в основе новых предложений, которые мы представили этим летом. Зона свободной торговли между Великобританией и ЕС для товаров и сельскохозяйственной продукции в сочетании с упрощенной таможенной процедурой устранит необходимость в таможенном и нормативном контроле на наших общих границах и сохранит уникальные интегрированные цепочки поставок и процессов Just-in-time, от которых зависят рабочие места и существование во всех наших странах.

Это предложение полностью соответствует экономическим интересам обеих сторон и уважает целостность внутреннего рынка. Но, прежде всего, не выдвигалось ни одного другого предложения, которое могло бы быть поддержано всеми слоями населения Северной Ирландии, а от этого в конечном итоге зависит стабильность.

Таким образом, британское правительство разработало свою позицию и представило этот план. Это потребовало компромиссов касательно способа Brexit, на который многие надеялись в Соединенном Королевстве: общий набор правил в отношении товаров и твердых обязательств в отношении субсидий, социальной политики, политики в области занятости и экологических стандартов в качестве гарантии справедливой торговли между Соединенным Королевством и ЕС.

Против нашего предложения были выдвинуты некоторые возражения, которые не соответствуют действительности торговых переговоров и сегодняшних торговых отношений между европейскими государствами. Утверждалось, что нельзя разделять товары и услуги. Но ни одно из соглашений о свободной торговле, которые заключал ЕС, не трактовало одинаково товары и услуги. И большинство важных услуг для товаров не регулируются нормами ЕС.

Обязательства, на которые мы бы пошли, предполагают, что британские фирмы должны будут следовать тем же предписаниям, что и европейские, если в будущем они будут предоставлять услуги в ЕС — таким образом, европейские фирмы не смогут занижать цены. То, что мы предлагаем, является справедливым урегулированием, которое будет работать как для экономики ЕС, так и для англичан, не подрывая внутренний рынок.

К тому же относятся отношения в области безопасности с целью защитить всех наших граждан от угроз внутри страны и за рубежом. Мы собираемся договориться о упорядоченном выходе, что необходимо для построения тесного партнерства в будущем. Уже достигнуто понимание по большей части соглашения о выходе из ЕС, в том числе по ключевому моменту: проживающие в Великобритании граждане ЕС, а также британские граждане в ЕС в целом продолжат жить по-прежнему.

Мы также будем соблюдать нашу приверженность обеспечению наличия юридически обязательного протокола по Северной Ирландии, но этот протокол должен полностью сохранять Соглашение Страстной пятницы и уважать конституционную и экономическую целостность Соединенного Королевства, чего нет в предложении Комиссии.

Для достижения хорошего результата ЕС теперь должен разработать свою позицию после того, как это сделала Великобритания. Ни одна из сторон не может требовать от другой совершенно неприемлемых вещей, таких как внешняя граница между частями Великобритании, которую никакая другая страна не приняла бы в этой ситуации, или право Великобритании на членство в ЕС без обязательств.

С доброй волей и решимостью с обеих сторон мы можем избежать неурегулированного выхода, который вызвал бы для нас всех большие трудности, и можем найти новые способы совместной работы. Независимо от того, принадлежим ли мы к ЕС или нет, мы являемся частью европейской семьи государств и должны оставаться хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга в содействии процветанию и безопасности.