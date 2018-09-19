Латвия: Попытки повлиять на выборы в сейм не наблюдаются, пока

Рига, , 08:34 — REGNUM По сравнению с другими примерами попыток повлиять на результаты выборов в разных странах, выборам в Сейм Латвии пока что ничего не угрожает. Как передает объединённый портал Латвийского Радио и Телевидения LSM. lv, по словам замдиректора Государственной канцелярии по вопросам предотвращения гибридных угроз Каспар Озолиньш, на данный момент попыток оказать влияние на результаты предстоящих парламентских выборов в Латвии не наблюдалось.

Однако, в то же время он признал, что в киберпространстве Латвии заметны «определенные элементы и тактики», целью которых может быть влияние на общественное мнение.

«В основном это, разумеется, нарративы из российских СМИ», — сказал Озолиньш.

По заявлению замдиректора Госканцелярии, в настоящее время в латвийском интернет-пространстве можно наблюдать небольшую активность ботов, но она не направлена непосредственно на предстоящие в октябре выборы. Однако он также напомнил, что они могут оперативно активизировать в любое время, в связи с чем нужно сохранять бдительность в оставшиеся до выборов три недели.