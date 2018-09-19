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Северная Корея полностью демонтирует ракетные и ядерные объекты

Политика

Под наблюдением специалистов заинтересованных стран

Пхеньян, 19 сентября 2018, 08:34 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение полностью демонтировать ракетный полигон «Тончханн» и ядерные объекты в Йонбене, об этом говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон международных наблюдателей для осуществления контроля.

Напомним, 18 сентября в Пхеньяне начался третий в 2018 году саммит глав Северной и Южной Корей. Переговоры продлятся до 20 сентября.

Ранее лидеры двух Корей договорились вывести военных из демилитаризованной зоны, прекратить учения вблизи демаркационной линии и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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