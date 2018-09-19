В новом парламенте Бурятии – четыре фракции

Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM Первая сессия Народного Хурала Бурятии шестого созыва, состоявшаяся 19 сентября, стала организационной. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, на сессии зарегистрированы четыре фракции.

Самой многочисленной стала фракция «Единой России» — 41 депутат. Её возглавил Баир Жамбалов. Во фракцию КПРФ вошли 12 депутатов, руководитель — Виктор Малышенко. Фракция «Справедливой России» состоит из шести человек, руководитель — Иринчей Матханов. Во фракции ЛДПР — четыре депутата, возглавил её Сергей Дорош.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Народного Хурала Бурятии шестого созыва состоялись 9 сентября 2018 года. В новый республиканский парламент вошли 66 депутатов.

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