Южная Корея и КНДР хотят вместе принять Олимпиаду

Пхеньян, , 08:08 — REGNUM Летнюю Олимпиаду 2032 года готовы вместе принять Южная Корея и КНДР. Об этом говорится в декларации, распространенной по итогам прошедшей в Пхеньяне встречи южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В документе отмечено, что стороны достигли договоренности о подаче совместной заявки на проведение Олимпийских игр в 2032 году. Кроме того, обе Кореи намерены согласовать оправку на Олимпиаду в Токио в 2020 году единых команд спортсменов.

Подобный опыт у стран уже есть — в 2018 году делегации сборных КНДР и Южной Кореи несли флаг единой Кореи на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. В женском олимпийском хоккейной турнире участвовала единая команда, в Азиатских играх 2018 года также участвуют команды, представляющие обе Кореи сразу.

Как сообщало ИА REGNUM саммит глав Южной Кореи и КНДР, начавшийся в Пхеньяне 18 сентября, стал третьим в 2018 году. Перед началом первого раунда переговоров северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что отношения КНДР с Южной Кореей и США за последнее время улучшились.

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