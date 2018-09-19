Саммит в Зальцбурге: Основная тема — миграционный кризис ЕС

Зальцбург, Австрия, , 08:06 — REGNUM Саммит в Зальцбурге, где встречаются лидеры Европейского союза (ЕС), дебаты о миграции будут означать продолжение дипломатической борьбы, сообщает Europe1.

Издание отмечает, что «проблема миграции — раздирает союз». Лидеры 28 европейских стран встретятся в среду, 19 сентября, чтобы найти решение для преодоления миграционного кризиса.

Дональд Туск, председатель Европейского совета, который играет роль «патриарха европейской семьи», просит всех забыть о негодовании и быть конструктивными.

Издание подчеркивает, что найти известный европейский компромисс невозможно. Есть Венгрия, которая не хочет принимать беженцев. Есть Италия, которая сначала нападает на Европу, но затем просит проявить солидарность. Есть Австрия, которая хотела бы отправить просителей убежища обратно в Албанию или северную Африку. Есть, наконец, Франция, которая не хочет становиться единственной страной, принимающей мигрантов.

Напомним, саммит по вопросу миграции пройдет в Зальцбурге, Австрия, с 19 по 20 сентября 2018 года.