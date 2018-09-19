Лидеры двух Корей договорились вывести военных из демилитаризованной зоны

Пхеньян, , 08:00 — REGNUM По итогам переговоров в Пхеньяне северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились вывести военных из демилитаризованной зоны, прекратить учения вблизи демаркационной линии и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, сообщает 19 сентября Yonhup.

Кроме того, КНДР закроет ракетный полигон в Тонхчании и демонтирует ядерные объекты в Йонбене. Стороны также договорились начать работы по объединению железнодорожных и автомобильных дорог. Вместе с тем лидеры двух стран намерены направить совместную заявку на проведение Олимпиады в 2032 году.

Напомним, 18 сентября в Пхеньяне начался третий в 2018 году саммит глав Северной и Южной Корей. Переговоры продлятся до 20 сентября. Северокорейский лидер Ким Чен Ын перед началом первого раунда переговоров заявил, что отношения КНДР, Южной Кореи и США за последнее время улучшились.

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