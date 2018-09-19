В Ираке обнаружено тело похищенного журналиста

Киркук, Ирак, , 08:04 — REGNUM Иракский журналист, похищенный боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обнаружен мертвым, сообщает 19 сентября Kurdistan.ru.

Репортер Висам Хасан аль-Обейдиан и его дядя были похищены недалеко от нефтеносной провинции Киркук. Для этого террористы соорудили поддельный контрольно-пропускной пункт, где переодевшись в форму иракских военнослужащих похитили людей.

По заявлениям иракских военных, журналист был убит выстрелом в голову, его дяде удалось сбежать.

Напомним, в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее, подобные инциденты, случающиеся регулярно, опровергают слова иракского лидера.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ИГИЛ* убили 21 сирийского военнослужащего