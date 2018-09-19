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В Ираке обнаружено тело похищенного журналиста

Политика

Террористы убили его выстрелом в голову

Киркук, Ирак, 19 сентября 2018, 08:04 — REGNUM  Иракский журналист, похищенный боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обнаружен мертвым, сообщает 19 сентября Kurdistan.ru.

Репортер Висам Хасан аль-Обейдиан и его дядя были похищены недалеко от нефтеносной провинции Киркук. Для этого террористы соорудили поддельный контрольно-пропускной пункт, где переодевшись в форму иракских военнослужащих похитили людей.

По заявлениям иракских военных, журналист был убит выстрелом в голову, его дяде удалось сбежать.

Напомним, в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее, подобные инциденты, случающиеся регулярно, опровергают слова иракского лидера.

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Внутренняя политика Ирака
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