Реванш единороссов: Иркутский парламент определился со спикером

Иркутск, , 07:59 — REGNUM Иркутским коммунистам не удалось заполучить в региональном парламенте своего спикера. По итогам тайного голосования на первой после выборов сессии депутатов Иркутского областного Законодательного собрания с перевесом в один голос новым председателем избран единоросс Сергей Сокол. Всего двух голосов не хватило его оппоненту Ольге Носенко (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает i38.ru, за Сергея Сокола (его выдвинул спикер Заксобрания предыдущего созыва Сергей Брилка) было отдано 23 голосов, за Ольгу Носенко — 21 голос. Воздержавшихся не было, проголосовавшие «против» также отсутствовали, но один из 45 бюллетеней был признан недействительным.

Первым делом новоизбранный спикер Сергей Сокол пообещал провести ревизию всех законопроектов. Также, по его словам, настало время системного взаимодействия между всеми политическими силами Иркутской области.

Напомним, что Сергей Сокол прибыл в Иркутскую область в 2008 году в качестве первого заместителя губернатора. Курировал всю внутреннюю политику региона, в частности, выборы Законодательного собрания Иркутской области первого созыва, сразу после объединения региона с Усть-Ордынским округом. Как пишет babr24.com, уже тогда за Соколом закрепилась репутация, выражающаяся в трех словах: умный, расчетливый, жесткий. В мае 2009 года, после гибели на охоте губернатора Игоря Есиповского, Сокол стал исполняющим обязанности губернатора.

Сергей Сокол — профессиональный дипломат, сын кадрового разведчика ГРУ, советник генерального директора корпорации «Ростех».

По поводу этого события некоторые иркутские СМИ отмечают, что с учётом ранее озвученных губернаторских амбиций Сергея Сокола, избирательную кампанию главы Иркутской области можно считать начавшейся.

Следующей на местном политическом поприще будет схватка за кандидатуру сенатора от Иркутской области. Вероятнее всего, в это кресло попадёт Сергей Брилка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Иркутской области 9 сентября 2018 года прошли при явке 26,3%. По их итогам КПРФ получила в парламенте 18 мандатов, а «Единая Россия» — только 17. Но секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка заявил, что не видит «никаких потрясений» в том что партия власти не получила квалифицированного большинства мандатов. Выборы губернатора Приангарья должны состоятся в 2020 году.