Пенсии, коррупция, торги: сельских глав Татарии обучат за 5 млн рублей

Казань, , 07:46 — REGNUM Услуги по повышению квалификации глав сельских поселений муниципальных районов Татарии по программе «Актуальные вопросы деятельности глав сельских поселений» обойдутся республиканскому бюджету в 5 млн 380 рублей. В качестве заказчика услуги по соглашению с министерством образования и науки Татарии выступило ГАОУ «Институт развития образования РТ», а обучить 300 сельских глав должен будет Казанский (Приволжский) федеральный университет, с которым контракт был подписан как с единственным поставщиком. Курс в числе прочего будет включать вопросы пенсионного обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, тему профилактики коррупции в органах местного самоуправления, и порядок организации закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Курс запланировали на период с 17 сентября по 13 декабря 2018 года. При этом непосредственно на обучение будет затрачено 3 002 380 рублей, а остальная часть суммы — это расходы по организации культурной программы, проживания и питания слушателей.

В учебный план включены вопросы местного самоуправления, новое в законодательстве, порядок оформления бесхозяйного имущества, финансово-экономические вопросы деятельности, осуществление закупочной деятельности, пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, профилактика проявлений коррупции в органах местного самоуправления и прочее.

Напомним, ранее Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) заключил с единственным поставщиком контракт на обучение глав исполкомов Татарии по программе «Лучшие практики территориального управления в Республике Казахстан». Сумма расходов составит более 7,9 млн рублей, а в числе слушателей — замминистра экономики РТ.

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А до этого был заключён контракт на дополнительное профессиональное образование для кадрового резерва главы Татарии. Заказчиком снова выступил КФУ, стоимость контракта — более 3 млн рублей, в числе «студентов» — 17 государственных и муниципальных служащих, представители бизнеса, образовательного сообщества.

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