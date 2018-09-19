США начали подготовку к войне с Россией и Китаем в киберпространстве

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Специалисты военного ведомства Соединенных Штатов разработали новую стратегию кибербезопасности государства, в которой в качестве стран, представляющих Вашингтону наибольшую опасность в указанной сфере, фигурируют Россия и Китай, передает телеканал Fox News.

Согласно тексту стратегии, США сталкиваются с «неприемлемыми угрозами» от «злонамеренной деятельности в киберпространстве». В Пентагоне отметили, что Соединенным Штатам приходится участвовать «в долгосрочном стратегическом соревновании с Китаем и Россией».

«Россия использовала информационные операции в киберпространстве с целью повлиять на наше население и бросить вызов нашим демократическим процессам», — цитирует телеканал текст документа.

По мнению экспертов Пентагона, Китай причастен к попыткам кражи секретной информации в военной сфере. Для противостояния угрозам минобороны США намерено создать «более смертоносные силы» как для остановки кибератак, так и для нападения на врагов Вашингтона.

В военное время кибернетические силы США «будут готовы действовать вместе с нашими воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября палата представителей конгресса США приняла закон, предусматривающий возможность введения Вашингтоном санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, причастных к киберпреступной деятельности.

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