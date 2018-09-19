Казахстан обеспокоен наличием угроз проведения выборов в Афганистане

Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM Перенос парламентских выборов в Афганистане, назначенных на 20 октября 2018 года, может привести к ухудшению ситуации в стране и ставит под угрозу проведение мирных выборов в региональный законодательный орган. Такое мнение на заседании Совбеза высказал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

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«Мы обеспокоены заявлениями некоторых афганских политических партий, которые намерены бойкотировать предстоящие выборы. Отсрочка в их проведении может ухудшить ситуацию в Афганистане», — цитирует пресс-служба МИД Казахстана слова Умарова.

Поспред отметил, что Казахстан приветствовал недавнюю инициативу президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани о прекращении огня на время священного праздника Курбан-байрам, при этом выразил сожаление, что его оппоненты эту инициативу отвергли.

«Это означает, что надежда на мирные парламентские выборы в октябре находится под угрозой», — сказал Умаров.

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При этом глава казахстанской делегации также, как и правительство Афганистана, уверен, что ведущая роль в стабилизации обстановки в стране должна принадлежать самим афганцам.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Афганистане назначены на 20 октября 2018 года. Последний раз новый состав законодательного органа в стране избирался в 2010 году. Очередные выборы должны были пройти в октябре 2016 года, но из-за продолжающейся в стране гражданской воны были отложены до осени текущего года.

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