ООН: жертвами загрязненной воды в иракской Басре стали 70 тыс. человек

Басра, Ирак, , 07:39 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило заявлении, в соответствии с которым число пострадавших в иракской Басре от загрязнения питьевой воды превысило 70 тыс. человек, сообщает 19 сентября Kurdistan.ru.

Причина по которой вода оказалась испорченной до сих пор не установлена. Правозащитники призывают парламент Ирака добиться скорейшего решения данной проблемы.

Напомним, с середины июля 2018 года в одном из богатейших городов Ирака Басре начались массовые акции протеста, в ходе которых погибли несколько человек.

Причиной манифестаций, помимо испорченной воды, стали требования о создании рабочих мест и борьбе с коррупцией.

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