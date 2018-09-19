Между КНДР и Южной Кореей подписано соглашение в военной сфере

Пхеньян, , 07:29 — REGNUM По итогам переговоров в Пхеньяне главы КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина было подписано межгосударственное соглашение в военной сфере. Об этом сообщает 19 сентября агентство Yonhap.

Отмечается, что всеобъемлющее военное соглашение, направленное на снижение напряжённости и предотвращение случайных столкновений, в присутствии глав государств подписали министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль и министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Пхеньяне начался третий в 2018 году саммит глав Северной и Южной Корей. Переговоры продлятся до 20 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом первого раунда переговоров заявил, что отношения Пхеньяна, Сеула и Вашингтона за последнее время улучшились.

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