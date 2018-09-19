Комиссия ЦИК приступила к работе в Приморье

Владивосток, , 07:26 — REGNUM Комиссия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приступила к работе в Приморском крае по проверке нарушений на прошедших 16 сентября выборах главы региона, сообщают 19 сентября «Вести Приморье».

Отмечается, что возглавляет комиссию член ЦИК Сиябшах Шапиев, остальные — сотрудники аппарата. Двое представителей уже выехали на проблемные территории края, двое изучают документы во Владивостоке.

Кроме того, члены комиссии встретились с кандидатом Андреем Ищенко (КПРФ) и представителями его предвыборного штаба, от которых получили много жалоб о нарушениях во время выборов.

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Напомним, 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов главы региона. При подсчете 95% протоколов лидером был Андрей Ищенко (51,24%), врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирал 46,16%. Однако после обработки всех протоколов УИК в активе кандидата от КПРФ насчитали 48,06%, от «Единой России» — 49,55%.

В свою очередь кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, а председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что избирком намерен изучить ситуацию и все поступившие жалобы.

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