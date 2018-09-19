Среда, 19 Сентября 2018 года
08:44:28 МСК

Комиссия ЦИК приступила к работе в Приморье

Политика

Двое представителей уже выехали на проблемные территории края, двое изучают документы во Владивостоке

Владивосток, 19 сентября 2018, 07:26 — REGNUM  Комиссия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приступила к работе в Приморском крае по проверке нарушений на прошедших 16 сентября выборах главы региона, сообщают 19 сентября «Вести Приморье».

Отмечается, что возглавляет комиссию член ЦИК Сиябшах Шапиев, остальные — сотрудники аппарата. Двое представителей уже выехали на проблемные территории края, двое изучают документы во Владивостоке.

Кроме того, члены комиссии встретились с кандидатом Андреем Ищенко (КПРФ) и представителями его предвыборного штаба, от которых получили много жалоб о нарушениях во время выборов.

Читайте также: ТИК во Владивостоке: на 13 участках результаты выборов губернатора отменены

Напомним, 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов главы региона. При подсчете 95% протоколов лидером был Андрей Ищенко (51,24%), врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирал 46,16%. Однако после обработки всех протоколов УИК в активе кандидата от КПРФ насчитали 48,06%, от «Единой России» — 49,55%.

В свою очередь кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, а председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что избирком намерен изучить ситуацию и все поступившие жалобы.

Читайте также: Как Тарасенко делали губернатором Приморья

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Приморского края-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить