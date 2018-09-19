Тереза Мэй призывает Брюссель пойти на уступки по Brexit

Лондон, , 07:24 — REGNUM Великобритания ожидает, что Евросоюз (ЕС) пойдет ей навстречу в переговорах по Brexit, пишет глава правительства Великобритании Тереза Мэй в статье, опубликованной немецким изданием WELT в ночь на 19 сентября.

«Чтобы добиться хорошего результата, ЕС должен, после того как Великобритания разработала свою позицию, также это сделать», — пишет Мэй.

В частности, речь идет о ее предложении о создании зоны свободной торговли между ЕС и Великобританией только для товаров, но не для услуг. ЕС отверг это как выборочный подход, «снятие вишенки с торта». Но Тереза Мэй подчеркивает, что во всех ранее заключенных соглашениях Брюссель никогда не трактовал товары и услуги одинаково.

Свою позицию премьер-министр Великобритании озвучит вечером 19 сентября на неформальном саммите глав государств и правительств стран ЕС в Зальцбурге. На следующий день лидеры остальных 27 стран ЕС обсудят Brexit уже без участия Мэй.

Брюссель и Лондон ведут переговоры о выходе Великобритании из ЕС уже более года, однако все еще есть некоторые непреодолимые проблемы. Кроме того, предложение Мэй встречается с внутренним сопротивлением в ее консервативной партии.

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