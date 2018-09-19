В документах по сбитому Боингу СМИ отыскали «нестыковки»

Москва, , 07:18 — REGNUM В документах Минобороны России, доказывающих причастность Украины к катастрофе малайзийского Boeing 777 в небе Донбасса, присутствуют нестыковки, пишет 18 сентября «Новая газета».

По сведениям издания, в «восстановленном подлиннике формуляра» якобы присутствует нестыковка дат сборки ракеты с двигателем под номером 8 869 032 и заполнения самого формуляра. В статье отмечается, что формуляр будто бы заполнялся раньше, чем была собрана ракета. В «сводной ведомости на изделие» журналисты издания обратили внимание на почерк заполнявшего бланк — по их мнению, одна из цифр на бланке написана совершенно иным способом, чем все остальные.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин в ходе брифинга заявил, что ракета для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», сбившая летом 2014 года малайзийский Boeing 777, была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и затем была отправлена в войсковую часть 20 152, дислоцированную в Тернопольской области Украинской ССР.

В качестве доказательств специалисты Минобороны РФ предъявили несколько архивных документов — подлинник формуляра, сводную ведомость на изделие и журнал принятой продукции.

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