Сирийские курды предстанут перед судом Турции

Анкара, , 07:22 — REGNUM По меньшей мере девять членов «Отрядов народной самообороны», состоящих преимущественно из сирийских курдов, были доставлены в турецкий суд, сообщает 19 сентября Anadolu.

Повстанцы обвиняются в убийстве двух турецких солдат во время боев за сирийский Африн. Инцидент произошел во время обороны территории от турецкой интервенции.

Напомним, с января по март 2018 года Турция осуществила агрессию в отношении соседнего суверенного государства. Вторгнувшись на территорию Сирии, турецкие военнослужащие оккупировали территорию Африна прежде занимаемую сирийскими курдами.

Читайте ранее в этом сюжете: Операция «Оливковая ветвь»: Россия выбрала Турцию, а не курдов?