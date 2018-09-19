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Сирийские курды предстанут перед судом Турции

Политика

Вина их в том, что защищали свою землю

Анкара, 19 сентября 2018, 07:22 — REGNUM  По меньшей мере девять членов «Отрядов народной самообороны», состоящих преимущественно из сирийских курдов, были доставлены в турецкий суд, сообщает 19 сентября Anadolu.

Повстанцы обвиняются в убийстве двух турецких солдат во время боев за сирийский Африн. Инцидент произошел во время обороны территории от турецкой интервенции.

Напомним, с января по март 2018 года Турция осуществила агрессию в отношении соседнего суверенного государства. Вторгнувшись на территорию Сирии, турецкие военнослужащие оккупировали территорию Африна прежде занимаемую сирийскими курдами.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии
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