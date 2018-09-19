Трамп о крушении Ил-20 в Сирии: «Очень печально»

Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Гибель российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, на борту которого находились более 10 военных, является «печальным инцидентом». Об этом 18 сентября заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Погибли по меньшей мере 14 человек, — сказал Трамп. — И это очень печально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября средства ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в окрестностях города Латакия сбили российский самолет-разведчик Ил-20. Минообороны РФ обвинило военных Израиля в провокации.

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 российских военнослужащих.

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