Среда, 19 Сентября 2018 года
08:45:47 МСК

Трамп о крушении Ил-20 в Сирии: «Очень печально»

Политика

По последним данным, в результате падения самолета погибли 15 российских военнослужащих

Трамп о крушении Ил-20 в Сирии: «Очень печально»
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 19 сентября 2018, 07:14 — REGNUM  Гибель российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, на борту которого находились более 10 военных, является «печальным инцидентом». Об этом 18 сентября заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Погибли по меньшей мере 14 человек, — сказал Трамп. — И это очень печально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября средства ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в окрестностях города Латакия сбили российский самолет-разведчик Ил-20. Минообороны РФ обвинило военных Израиля в провокации.

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 российских военнослужащих.

Читайте также: Трамп назвал «нехорошей ситуацией» гибель российского Ил-20 в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить