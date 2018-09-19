Об ответе Путина на сбитый Ил-20 и странных словах Медведева: Радио REGNUM

Москва, 19 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- Путин пояснил, какой ответ будет на сбитый Ил-20;
- Литва объявила о победе в споре из-за маек с символами СССР;
- В Кремле не обсуждают вопрос о принадлежности Крыма;
- Лавров отправил письмо взятому в Литве в заложники Мелю;
- В России возможен резкий рост цен на топливо.
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Читайте ранее в этом сюжете: Сбитый в Сирии Ил-20 – что вскрыла трагедия? Радио REGNUM