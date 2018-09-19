«Халатность израильских военных, а не злой умысел»: Кедми о гибели Ил-20

Москва, , 06:13 — REGNUM Сбитый российский самолет над Сирией — это продукт халатности и безответственности израильских военных, а не злого умысла, заявил 18 сентября бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я полностью согласен с тем, что сказал ваш президент. Это результат серии трагических ошибок. К сожалению, я должен констатировать, что большинство ошибок были с нашей стороны: начиная от решения провести атаку в непосредственной близости баз российских войск и кончая тем, что не принято во внимание то, что в небе был самолет-разведчик», — заявил Кедми, выразив соболезнования семьям погибших российских военных.

При этом, Кедми отверг версию, что случившееся было сознательной провокацией Израиля, чтобы, скрывшись за российским самолетом-разведчиком, подставить его под удар сирийских ПВО.

«Израильская авиация провела более двухсот налетов на сирийскую территорию. Никогда нас не интересовала сирийская система ПВО. Все 200 с лишним налетов проходили при пуске ракет сирийских ПВО. Вообще, ни один самолет израильский с 1973 года не был сбит сирийскими ПВО, кроме самолета над Кинеретом из-за ошибки израильского летчика», — отметил Кедми, добавив, что скрыться израильским самолетам F-16 от ракет С-200 не составляет труда, и не требуется прятаться за какими-либо самолетами.

Кедми считает, что произошедшее есть халатность израильских военных, которая, к сожалению, проявляется уже не первый раз. По его словам, израильские военные повели себя безответственно, и, возможно даже, на гране преступной безответственности.

Напомним, что 17 сентября в Средиземном море потерпел крушение российский самолет-разведчик Ил-20, сбитый ракетой сирийского комплекса ПВО С-200. Министерство обороны России обвинило Израиль в том, что его военные подставили российский самолет во время нанесения авиаударов их самолетами по территории Сирии.