Комиссия ЦИК начала работу по проверке выборных нарушений в Приморье

Владивосток, , 05:31 — REGNUM Во Владивосток прибыла комиссия Центризбиркома и начала работу по проверке поступивших жалоб на выборах губернатора 16 сентября в Приморье. Жалоб на нарушения во втором туре в общей сложности более 60, сообщили ИА REGNUM в крайизбиркоме.

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Комиссия ЦИК состоит из четырёх человек. Выборы признаны состоявшимися, но официальные итоги не подведены и и победитель не назван. Специалисты намерены на месте разобраться в резонансной ситуации, дать заключение, а ТИК Приморья до 22 сентября вынесет решение об итогах голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова 18 сентября сказала, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы губернатора Приморья состоялись, а вот будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом — ещё вопрос.

«С учетом некорректной интерпретации в ряде СМИ результатов выборов после ввода 100% протоколов в ГАС «Выборы» хотела бы дать пояснение: опубликование данных ГАС «Выборы» еще не является автоматическим официальным признанием победителя. Официальные итоги выборов будут подведены позже, после тщательного изучения ряда факторов, включая возможные фальсификации», — сказала Памфилова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов. В ходе голосования в первом туре 9 сентября ни один из кандидатов не смог набрать необходимых для победы голосов (50% + 1 голос). За кандидата от «Единой России», врио главы региона Андрея Тарасенко проголосовали 46,56%, а за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко — 24,63%.

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Во втором туре до обработки 95% протоколов УИК явным лидером был кандидат от КПРФ — за него проголосовали к тому моменту 51,24% (229 171), за Тарасенко — 46,16% (206 454). Но потом ситуация стала резко меняться, и после обработки 99,1% протоколов лидером стал Андрей Тарасенко с результатом 49,55% (253 082). За Андрея Ищенко проголосовали — 48,06% (245 438).

Кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях и каждый намерен отстоять свою правду.

ТИК Советского района во Владивостоке 18 сентября отменил результаты голосования на 13 участках.

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