Среда, 19 Сентября 2018 года
05:41:09 МСК

Москва и Бишкек обменялись планами по Генассамблее ООН

Политика

Министр иностранных дел Киргизии позвонил в Москву

Москва, 19 сентября 2018, 04:54 — REGNUM  Планы по взаимодействию «на площадке» предстоящей 73-й сессии Генассамблеи ООН обсудил российский министр иностранных дел Сергей Лавров с киргизским коллегой Эрланом Абдылдаевым, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся 18 сентября по инициативе Киргизии.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ряду тем двусторонней повестки дня, а также вопросам взаимодействия России и Киргизии «на площадке» предстоящей 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сообщили в министерстве.

Напомним, 73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Председательствует бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Киргизии пообещал «устранить факторы, мешающие развитию бизнеса»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить