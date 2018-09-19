Москва и Бишкек обменялись планами по Генассамблее ООН

Москва, , 04:54 — REGNUM Планы по взаимодействию «на площадке» предстоящей 73-й сессии Генассамблеи ООН обсудил российский министр иностранных дел Сергей Лавров с киргизским коллегой Эрланом Абдылдаевым, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся 18 сентября по инициативе Киргизии.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ряду тем двусторонней повестки дня, а также вопросам взаимодействия России и Киргизии «на площадке» предстоящей 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сообщили в министерстве.

Напомним, 73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Председательствует бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

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