Представительские автомобили мэрии Якутска продадут в течение месяца

Якутск, , 04:53 — REGNUM Первым распоряжением, подписанным главой Якутска Сарданой Авксентьевой, стало поручение продать принадлежащие мэрии и городским муниципальным учреждениям внедорожники. Как прописано в документе, сделка по реализации автомобилей представительского класса должна быть проведена до 22 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте мэрии по взаимодействию со СМИ.

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Целью продажи внедорожников указано наиболее эффективное использование городского имущества. Инвентаризация автомобилей представительского класса и повышенной комфортности, находящихся на балансе муниципальных учреждений и предприятий Якутска, будет проведена до 25 сентября. Департаменту имущественных отношений также поручено провести анализ затрат на содержание таких машин.

Список принадлежащих мэрии и её подразделением внедорожников профильное городское ведомство должно составить до 1 октября, а провести их рыночную оценку — до 15-го. Реализовать автомобили планируется на торгах.

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Как сообщало ИА REGNUM, выставить на торги внедорожники, стоящие на балансе мэрии, Сардана Авксентьева обещала во время предвыборной кампании. Целью продажи автомобилей представительского класса она называла экономию средств бюджета. Для этого же она обещала избирателям сократить расходы на содержание главы Якутска; отменить инаугурации, пышные приёмы и корпоративные праздники; отказаться от заграничных командировок мэра, выездов городских делегаций за пределы республики и страны.

Напомним, на выборах 9 сентября за Сардану Авксентьеву, баллотировавшуюся от «Партии возрождения России» проголосовали 39,98% горожан. Спикер гордумы Александр Саввинов («Единая Россия») набрал 31,7%.