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Трамп заявил о скором разгроме террористов в Сирии

Политика

После этого США примут решение, стоит ли оставаться в регионе

Вашингтон, 19 сентября 2018, 04:50 — REGNUM  США примут решение о необходимости сохранять военное присутствие в Сирии после разгрома «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

При этом Трамп присвоил США основные победы в борьбе с террористами. По его словам, американские вооруженные силы «ликвидировали террористов на очень большой территории».

Он отметил, что как только разгром террористов будет окончательным, США и примут решение, стоит ли продолжать войну в регионе или же вернуть военный контингент домой.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» вошла в акваторию Средиземного моря. Сообщается, что АУГ будет выполнять задачи боевой службы вместе с шестым флотом США, а также проводить совместные учения с союзниками по НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море

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Война в Сирии
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