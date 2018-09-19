Летчики России и Индии проведут совместные учения

Липецк, , 04:25 — REGNUM В Липецком авиацентре Минобороны РФ начались совместные летно-тактически учения ВВС России и Индии «Авиаиндра-2018», сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что от Индии в учениях примут участие около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации. С российской стороны будут задействованы самолеты Су-30СМ, МиГ-29, Су-25, Ан-26, а также вертолеты Ми-8. Учения будут проводиться на полигонах в Липецкой и Воронежской областях.

В ходе учений летчики отработают боевое применения вооружений по наземным целям, элементы воздушного боя, а также высадку десанта. Учения продлятся до 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе масштабных учений «Восток-2018» истребители ВКС России отработали перехват звена самолетов вероятного противника. Отмечается, что дежурные звенья истребителей Су-35С и Миг-31 отработали условные пуски ракет по самолетом вероятного противника, а также элементы воздушного боя.