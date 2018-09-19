«С пеной у рта». Британские СМИ нашли новых отравленных в Солсбери

Лондон, , 04:30 — REGNUM Имена двух людей, госпитализированных в городе Солсбери (Великобритания) после посещения ресторана, назвала газета The Sun.

Речь идет о фигурантах инцидента 16 сентября. Как сообщает газета, два посетителя ресторана Prezzo — Анна Шапиро и Алекс Кинг — попали в больницу после того, как сделали заказ и приступили к ужину.

Шапиро является уроженкой Нижнего Новгорода, а Кинг — ее муж. Отравление оказалось не смертельным, и Шапиро смогла дать изданию интервью. Выяснилось, что семейная пара в ресторане заказала пиццу, рыбу с овощами и вино.

В какой-то момент Кинг почувствовал себя нехорошо и ушел в туалет, где через 15 минут и был обнаружен женой на полу «с пеной у рта». Она тоже почувствовала себя плохо. Оба попали в больницу.

Комментируя случившееся, Шапиро упомянула так называемое дело Скрипаля. Оказывается, еще по дороге в ресторан она в шутку высказала надежду, что ужин пройдет без происшествий и что они не отравятся.

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