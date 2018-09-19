Мадуро может не поехать на Генассамблею ООН из-за угрозы жизни

Каракас, , 04:09 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро может отказаться от поезки на сессию Генассамблеии ООН в Нью-Йорк из-за угрозы жизни. Соответствующее заявление президент республики сделал на пресс-конференции в Каракасе.

Мадуро заявил, что он внимательно изучает условия безопасности в Нью-Йорке, где пройдет заседание Генассамблеи. Мадуро подчеркнул, что планы покушения на него существуют до сих пор, поэтому он еще раздумывает насчет поездки.

«Я хочу поехать в Нью-Йорк, но я должен задуматься о своей безопасности», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности отменить свою поездку на сессию Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, «противники, поддерживаемые США», могут совершить на него покушение во время поездки.

Напомним, в августе 2018 года во время выступления Мадуро на военном параде на президента Боливарианской республики было совершено покушение при помощи заминированных беспилотников. После покушения Мадуро заявил, что теракт планировался с помощью США и Колумбии.

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