Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Авианосно-ударная группа (АУГ) военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» вошла в Средиземное море, сообщает пресс-служба 6-го флота США.

«Мы рады сообщить, что авианосная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась в зону ответственности шестого флота США и продолжит работать с контр-адмиралом Джином Блеком для выполнения всего спектра военно-морских операций», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что АУГ будет взаимодействовать и проводить учения с союзниками США по НАТО, что должно позволить «улучшить взаимодействие и боевую готовность» для достижения поставленных задач в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября пресс-служба ВМС США сообщила, что авианосец «Гарри Трумэн» пополнил свой боекомплект в водах Атлантического моря при помощи корабля снабжения «Роберт Пири». Также отмечается, что в АУГ, помимо авианосца, входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк» и «Форест Шерман».

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