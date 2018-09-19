«Та же кровь, тот же враг». Сирия соболезнует РФ в связи с гибелью Ил-20

Нью-Йорк, США, , 03:26 — REGNUM Гибель российских военных, находившихся в сбитом над Латакией самолете Ил-20, для Дамаска равносильна гибели сирийцев: «российские мученики в Сирии — это сирийские мученики», заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, передает 19 сентября Russia Today.

Выступая в ООН, сирийский дипломат высказал российской стороне слова соболезнования. Он назвал российского коллегу другом, а причиной гибели российский военных — израильскую агрессию против города Латакия.

«Та же кровь, тот же враг, та же победа против того же вида терроризма», — сказал Джаафари.

Напомним, Ил-20 был сбит над территорией Сирии 18 сентября сирийскими ПВО во время бомбардировки Латакии израильскими истребителями F-16. В результате погибли 15 российских военных, находившихся на борту самолета.

Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметило, что самолет был сбит в результате действий F-16, который, защищаясь от сирийских ПВО, прикрылся российским Ил-20.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, израильские ВВС подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии. Самолеты Израиля «преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе».

По словам Конашенкова, у Ил-20 эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16. Российский самолет был сбит ракетой комплекса С-200. Он назвал действия ВВС Израиля провокацией. Российский президент назвал действия Израиля нарушением договоренностей с Россией по операциям в воздухе.

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